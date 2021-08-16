أوزبكستان: أجبرنا عشرات الطائرة الأفغانية

2021/08/16 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدعي العام في أوزبكستان، إن بلاده "أجبرت" 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود السبت والأحد، تحمل 585 جنديا، على الهبوط

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