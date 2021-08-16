2021/08/16 | 21:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا وظهرت مراسلة قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، كلاريسا وورد، في وقت سابق، اليوم الاثنين، مرتدية الحجاب.صافغاا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تبث اول نشرة اخبارية لها بعد سيطرتها على افغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تبث اول نشرة اخبارية لها بعد سيطرتها على افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).