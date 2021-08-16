التجارة تحدد موعد طبع البطاقة التموينية الإلكترونية والفئات المشمولة بها

2021/08/16 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

كشفت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن موعد طبع البطاقة التموينية الإلكترونية والفئات المشمولة بتسلمها، فيما بينت أنها عازمة على تنفيذ المشروع نهاية السنة الحالية.

وقالت مدير دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة ابتهال هاشم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة ماضية في اجراءات ملف البطاقة التموينية الالكترونية"، مؤكدة أن "الاجتماعات مستمرة باشراف وزير التجارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع برنامج الاغذية العالمي".

وأشارت إلى أن "الوزارة أطلقت قبل شهر تجربة البطاقة التموينية الالكترونية في النجف الاشرف"، موضحة أن "البطاقة الالكترونية لا تختصر على التموين فقط وإنما هناك تطبيق مهم جدا "تطبيق تمويني" الذي يضمن للمواطن انجاز كافة معاملاته الكترونيا".

وأضافت، أنه "قبل نهاية السنة الحالية ستطبع البطاقة الالكترونية وسوف نبدأ بتوزيعها على الرعاية الاجتماعية والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومن ثم الى كل مواطن يحمل البطاقة الموحدة"، مؤكدة أن "الوزارة عازمة على تنفيذ المشروع نهاية السنة الحالية".

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