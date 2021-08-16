اليونيسف تدعو لحكومة جديدة في لبنان تواجه الخطر الذي يهدد حياة الأطفال

2021/08/16 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعت منظمة “اليونسيف” إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان بشكل عاجل تلتزم بالإصلاح ومعالجة الوضع الذي يعرض حياة الأطفال للخطر.وقالت المنظمة الأممية في بيان صحفي إنها تتابع “بقلق التقارير التي تؤكد […]

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