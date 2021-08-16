طقس العراق: زيادة الشعور بالحرارة والارهاق مع ظهور للسحب

2021/08/16 | 21:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الاثنين، إلى ارتفاع في درجات الحرارة تبدأ تدريجيا بعد يوم الخميس، فيما يستمر سكون الرياح لغاية منتصف الاسبوع المقبل، مصحوبا بزيادة الشعور بالحرارة والارهاق، مع ظهور للسحب العالية والمتوسطة في اجواء اغلب مدن البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اليوم، (16 اب 2021)، ان تطورات حالة الطقس كما يلي:-

1.



درجات حرارة مستقرة لغاية يوم الخميس.

2.



بعد يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي في كافة المدن، ولكنها لاتصل لمستوى 50 مئوية.

3.



تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي وتكون خفيفة الى معتدلة السرعة، مع بعض النشاط خلال ساعات النهار .

4.



تبدأ الرياح بالسكون اعتبارا من مساء او ليل يوم الاربعاء في البصرة وميسان، ثم يشمل السكون مدن الوسط والفرات الاوسط وبعض المناطق الغربية، وتقلبات الرياح وعدم استقرارها في باقي المدن.

5.



ارتفاع نسبي في معدلات الرطوبة السطحية في البصرة وميسان يبدأ الخميس.

6.



يستمر حال الرياح هذا لغاية منتصف الاسبوع المقبل، مصحوبا بزيادة الشعور بالحرارة والارهاق .

7.



ظهور للسحب العالية والمتوسطة في اجواء اغلب مدن البلاد.

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