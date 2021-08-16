مراسلة CNN تعلق على تداول صورتها بـ

2021/08/16 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة CNN كلاريسا وورد على تداول صورتها بالحجاب والعباية خلال تغطيتها لتطورات الأوضاع في كابول مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

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