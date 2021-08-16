2021/08/16 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن موعد طبع البطاقة التموينية الإلكترونية والفئات المشمولة بتسلمها، فيما بينت أنها عازمة على تنفيذ المشروع نهاية السنة الحالية.وقالت مدير دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تعتزم تنفيذ مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية نهاية العام المركز الخبري الوطني.

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