2021/08/16 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوة امنية، اليوم الاثنين، من القاء القبض على 6 متهمين اعتدوا على مفارز المرور اثناء الواجب في ذي قار.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “سرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 متهمين اعتدوا على مفارز المرور اثناء الواجب في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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