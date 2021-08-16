نائب يكشف عن عودة 'قريبة جدا' للتيار الصدري ويؤكد: رئيس الوزراء المقبل منهم

2021/08/16 | 23:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب احمد الجبوري، الاثنين، قرب عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات وفقا لشروط، فيما أكد ان رئيس الوزراء بالمرحلة المقبلة سيكون صدريا أو مقرب من التيار.

وقال الجبوري، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (16 اب 2021)، ان "التيار الصدري في النهاية سيشارك بالانتخابات سواء اجريت بموعدها المبكر المقرر في (10 تشرين الاول 2021)، او تأجلت لموعد آخر، ففي كلا الحالتين لا انتخابات بدون مشاركة التيار الصدري".

وأضاف، ان "كل القوى السياسية مجمعة بضرورة مشاركة التيار الصدري، وبالتالي فان الأخير سيكون حريصا على ديمومة واستمرار العملية السياسية، فلا يوجد لدينا سبيل سوى صناديق الانتخاب".

ورجح الجبوري، عودة التيار الصدري خلال الأيام المقبلة وفقا لشروط، مؤكدا ان رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة سيكون صدريا أو قريب من الصدريين.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن في 15 تموز الماضي، انسحابه من الانتخابات التشريعية المقبلة، وسحب يده من كل المنتمين للحكومة.

وذكر الصدر في خطاب له تابعهNRT، إنه "حفاظا على ما تبقى من الوطن وانقاذا للوطن الذي احرقه الفاسدون ولازالوا يحرقونه، اعلمكم انني لن اشترك في هذه الانتخابات"، مضيفا أن "الوطن اهم من كل ذلك، واعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر".

وأوضح، أن "الجميع اما قاصر او مقصر، او يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب"، مبينا أن "الشعب العراقي مدعو لمناصرة العراق ضد الفاسدين والمتبعيين والمطبعين، واياكم ان تبيعوا وطنكم لهم بأي ثمن، فالوطن اغلى من كل شيء".

ولفت زعيم التيار الصدري، إلى أن "الوطن في القلب والضمير، ولسنا ممن يبحث عن الوطن، ووطننا حي لا يموت، وإن كان أسير الظلم والكربات"، داعيا إلى "الانتباه، قبل ان يكون مصير العراق كمصير سوريا او افغانستان او غيرها من الدول، التي وقعت ضحية السياسات الداخلية والاقليمية والدولية، فعراقنا عراق المقدسات والحضارة والاباء".

واكمل: "لست ممن يتنصل من المسؤولية، الا ان ما يحدث في العراق هو ضمن مخطط شيطاني دولي لاذلال الشعب وتركيعه واحراقه، خوفا من وصول عشاق الاصلاح الذين سيزيلون الفساد حبا بالوطن، فلياخذوا كل المناصب والكراسي ويتركوا لنا الوطن".

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