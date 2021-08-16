ميركل وماكرون يحذران من تدفق اللاجئين الأفغان على أوروبا بعد سيطرة طالبان

2021/08/16 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بأنه "مرير ومثير ومروع"، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات للدول المجاورة لأفغانستان لمنع طالبي اللجوء الأفغان من السفر إلى أوروبا.

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