2021/08/16 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن: لدينا الموارد اللازمة ومنها الجوية لمنع التهديد الارهابي من افغانستان المركز الخبري الوطني.

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