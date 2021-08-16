خطف 19 طالبا وموظفا بكلية شمال غرب نيجيريا

2021/08/16 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف مسلحون خمسة عشر طالبا وأربعة موظفين من كلية في شمال غرب نيجيريا، حسبما أفادت الشرطة، الاثنين.

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