2021/08/16 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن: سنتحرك في الوقت المناسب لمواجهة أي تهديد مصدره أفغانستان

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