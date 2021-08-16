الكاظمي: الموصل ستكون معبراً مهماً في نقل البضائع والحركة التجارية الواردة والصادرة من العراق

2021/08/16 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان الموصل ستكون معبراً مهماً في نقل البضائع والحركة التجارية الواردة والصادرة من العراق.

وقال خلال وضعه حجر الأساس لمحطة قطار الموصل، حسب بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان "الموصل كانت دوماً حلقة وصل مهمة في حركة النقل العالمية بين الشرق والغرب، مشيرا الى ان أهمية الموصل التأريخية استندت إلى تأريخها الحضاري، مثلما استندت إلى موقعها الاستراتيجي في المنطقة والعالم".

واضاف، انه "لا بد من استثمار هذه الميزة الاستراتيجية على النحو الأمثل اقتصادياً لصالح العراقيين عموماً، ولسكان هذه المحافظة على وجه الخصوص، مؤكدا عزمه "على تطوير وسائل النقل الحديث والسريع في المحافظة؛ من أجل أن تستعيد الموصل دورها الاقتصادي والتأريخي ثانية".

واكد توجيهه "بتطوير العمل في محطة الموصل، وماضون في تحسين ربطها بالمحافظات العراقية الأخرى ودول الجوار، وتطوير خطوط النقل المارة فيها، وان الموصل ستكون معبراً مهماً في نقل البضائع والحركة التجارية الواردة والصادرة من العراق، وستكون رافداً مهماً في تنويع مصادر الثروة وتطوير الاقتصاد العراقي، بعيداً عن الاعتماد على النفط".

واشار الى "تطوير وتسهيل حركة النقل، سيخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل لأهلنا وشبابنا في الموصل، وسيجلب الازدهار ويعزّز الاستقرار المحلي بكل جوانبه، وانها سلّة خبز العراق في الزراعة، وبوابة مهمة من بوابات التجارة العراقية الخارجي منها والداخلي كذلك".

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