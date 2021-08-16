هذا ما وعده به الكاظمي خلال لقائه عدداً من مواطني الموصل

2021/08/16 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، خلال لقائه بعدد من مواطني الموصل بمعالجة جميع مشكلاتهم.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء التقى بجمع من مواطني مدينة الموصل الذين تجمعوا ترحيبا بزيارته، واستمع إلى مشكلاتهم وما تعانيه مناطقهم".

وأضاف ان "الكاظمي وعد بدراسة ما طرحوه من مقترحات، وتذليل كل العقبات التي تقف عائقاً أمام تلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بواقع محافظتهم باعتماد مشاريع البناء والإعمار"، مؤكدا أن "زيارته للموصل جاءت ليكون وسط أبنائها، والوقوف على مشكلاتها، وبذل كل الجهود من أجل عودة الموصل كما كانت، مدينة المحبة والأمان والتنوّع".

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