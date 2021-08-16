بكلمة متلفزة .. بايدن : خطواتنا المحددة في افغانستان هي لحماية مصالحنا

2021/08/16 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان : الخطوات المحددة التي قمنا بها هي لحماية المصالح الامريكية في افغانستان.وقال بايدن في كلمة متلفزة :" اني وفريقي نراقب الوضع في افغانستان.واضاف : مهمتنا في افغانستان لم تكن لبناء امة او تشكيل ديمقراطية لكنها كانت لمنع اي هجوم على اراضينا.واوضح ان : الانسحاب من افغانستان هو الخيار الصحيح وانفقنا بحدود تريليون دولار مبينا ان القيادة الافغانية تركت البلاد وهربت وقواتها المسلحة لم تكن على المستوى./انتهى3

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