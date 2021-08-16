الكاظمي : الموصل كانت دوماً حلقة وصل مهمة في حركة النقل العالمية بين الشرق والغرب

2021/08/16 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الموصل كانت دوماً حلقة وصل مهمة في حركة النقل العالمية بين الشرق والغرب.وقال خلال ارساء حجر الأساس لمحطة قطار الموصل ان أهمية الموصل التأريخية استندت إلى تأريخها الحضاري، مثلما استندت إلى موقعها الاستراتيجي في المنطقة والعالم.واضاف الكاظمي انه : لا بد من استثمار هذه الميزة الاستراتيجية على النحو الأمثل اقتصادياً لصالح العراقيين عموماً، ولسكان هذه المحافظة على وجه الخصوص.واكد ؛ العزم على تطوير وسائل النقل الحديث والسريع في المحافظة؛ من أجل أن تستعيد الموصل دورها الاقتصادي والتأريخي ثانية.وتابع:" وجّهنا بتطوير العمل في محطة الموصل، وماضون في تحسين ربطها بالمحافظات العراقية الأخرى ودول الجوار، وتطوير خطوط النقل المارة فيها.وشدد الكاظمي على ان : الموصل ستكون معبراً مهماً في نقل البضائع والحركة التجارية الواردة والصادرة من العراق، وستكون رافداً مهماً في تنويع مصادر الثروة وتطوير الاقتصاد العراقي، بعيداً عن الاعتماد على النفط.واشار الى ان : تطوير وتسهيل حركة النقل، سيخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل لأهلنا وشبابنا في الموصل، وسيجلب الازدهار ويعزّز الاستقرار المحلي بكل جوانبه.وعد الكاظمي الموصل سلّة خبز العراق في الزراعة، وبوابة مهمة من بوابات التجارة العراقية الخارجي منها والداخلي كذلك./انتهى3

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