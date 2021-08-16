2021/08/16 | 23:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي، كريم بدر، اليوم الاثنين، ان الحكومة الحالية كبلت العراق باتفاقيات مع مصر والاردن لمنعه من اللجوء الى الصين، موضحا ان الاتفاقية الصينية تتضمن مشاريع ضخمة تنص على تطوير البنى التحتية.وقال بدر في برنامج حصاد الايام، ان “دور الكاظمي الاول منذ البداية هو تعطيل الاتفاقية المبرمة مع الصين”، لافتا ان […]

ظهرت المقالة محلل سياسي: الحكومة كبلت العراق باتفاقيات مع مصر والاردن أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي: الحكومة كبلت العراق باتفاقيات مع مصر والاردن) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي: الحكومة كبلت العراق باتفاقيات مع مصر والاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).