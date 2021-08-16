بايدن: مهمتنا في أفغانستان لم تكن لبناء أمة أو تشكيل ديمقراطية

2021/08/16 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مساء يوم الاثنين بأن مهمة واشنطن في أفغانستان لم تكن أبدا بناء الدولة.

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وقال بايدن، "ذهبنا لأفغانستان قبل 20 عاما للقضاء على من هاجمونا في 11 من سبتمبر 2001 ونجحنا في مهمتنا"، موضحاً "أنا وفريقي نراقب الوضع في أفغانستان".

واضاف ان "مهمتنا في أفغانستان لم تكن لبناء أمة أو تشكيل ديمقراطية لكنها كانت لمنع أي هجوم إرهابي على أراضينا"، موضحاً ان "التهديدات الإرهابية انتشرت في مناطق أخرى بخلاف أفغانستان وحاربناها دون أن يكون لدينا وجود عسكري دائم".

واشار الى انه "استلمت المنصب والقوات الأمريكية كانت أعدادها انخفضت بالفعل من 15 ألف إلى 2500 جندي في أفغانستان وطالبان كانت في أقوى حالاتها"، مبيناً ان "طالبان وصلت لأفضل حالتها وكان أمامي خيار سحب قواتنا أو متابعة الحرب".

ولفت الى انه "رأيت أنه لا يوجد وقت أفضل لسحب قواتنا من أفغانستان من هذا الوقت"، مؤكداً انه "وعدت الشعب الأمريكي بالصراحة والحقيقة".

وتابع ان "الفوضى في أفغانستان كانت أسرع مما توقعنا"، مضيفاً ان "القيادة الأفغانية تركت البلاد وهربت وقواتها المسلحة لم تكن على المستوى".

يتبع..

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