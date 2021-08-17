بايدن: أفغانستان انهارت أسرع مما توقعنا.. ومهمتنا لم تكن بناء دولة أو خلق ديمقراطية

2021/08/16 | 23:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن حركة طالبان سيطرت على أفغانستان أسرع مما توقعت الحكومة الأمريكية، وألقى باللوم على القادة السياسيين والجيش والأفغاني، مضيفا أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "لم تكن بناء دولة أو خلق ديمقراطية

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