2021/08/16 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا‭ ‬تتباحث‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الحركة‭..‬وإيران‭:‬هزيمة‭ ‬الامريكان‭ ‬فرصة‭ ‬لسلام‭ ‬مستدام‭ ‬ برلين‭- ‬موسكو‭ ‬طهران‭ ‬‭-‬‭ ‬لندن‭ –‬الزمان‭ ‬واشنطن‭ -‬نيويورك‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ دعا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬وحذر‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬البلاد‭ ‬قاعدة‭ ‬لهجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬ في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاورات‭ ‬بريطانية‭ ‬فرنسية‭ ‬لمنع‭ ‬الاعتراف‭ ‬الانفرادي‭ ‬بطالبان‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يدعو‭ ‬لحكومة‭ ‬أفغانية‭ ‬جامعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاورات‭ ‬بريطانية‭ ‬فرنسية‭ ‬لمنع‭ ‬الاعتراف‭ ‬الانفرادي‭ ‬بطالبان‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يدعو‭ ‬لحكومة‭ ‬أفغانية‭ ‬جامعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).