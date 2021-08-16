2021/08/16 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا تتباحث مع قادة الحركة..وإيران:هزيمة الامريكان فرصة لسلام مستدام برلين- موسكو طهران - لندن –الزمان واشنطن -نيويورك – مرسي أبو طوق دعا مجلس الأمن الدولي الاثنين الى وقف العنف في أفغانستان وحذر حركة طالبان التي عادت الى السلطة من أي رغبة في جعل البلاد قاعدة لهجمات إرهابية في المستقبل. في بيان مشترك في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاورات بريطانية فرنسية لمنع الاعتراف الانفرادي بطالبان ومجلس الأمن يدعو لحكومة أفغانية جامعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاورات بريطانية فرنسية لمنع الاعتراف الانفرادي بطالبان ومجلس الأمن يدعو لحكومة أفغانية جامعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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