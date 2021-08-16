ذيل الطائرة والمقاعد المحجوزة

2021/08/16 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام أيّ‭ ‬جحيم‭ ‬كان‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭ ‬الافغاني‭ ‬الذي‭ ‬تعلّق‭ ‬بالسطح‭ ‬الخارجي‭ ‬للطائرة‭ ‬الامريكية‭ ‬العملاقة‭ ‬أو‭ ‬ذيلها،‭ ‬وهي‭ ‬تقلع‭ ‬بوجهها‭ ‬الأصم‭ ‬العابس،‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬كابول‭ ‬فترتفع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أعالي‭ ‬الاجواء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬منها‭ ‬ميتاً‭.‬تلك‭ ‬اللقطة‭ ‬برغم‭ ‬فجيعتها،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تحضر‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مقبل‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬المستشار‭ ‬الألمانية‭ ‬ميركل،‭ ‬المجلس‭ […]

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