2021/08/16 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن- مرسي أبو طوق طلب قائد القوات الاميركية في كابول الجنرال كينيث ماكينزي من طالبان عدم اعاقة عمليات الاجلاء في مطار العاصمة الافغانية والتي تخللتها مشاهد ذعر قتل خلالها شخصان. والتقى ماكينزي قائد القيادة المركزية في الجيش الاميركي مسؤولين في طالبان الاحد في الدوحة، بحسب مسؤول في البنتاغون رفض الادلاء بتفاصيل اضافية عن طبيعة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكينزي يطلب من طالبان عدم التدخل في المطار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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