ماكينزي‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬طالبان‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬

2021/08/16 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ طلب‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬الجنرال‭ ‬كينيث‭ ‬ماكينزي‭ ‬من‭ ‬طالبان‭ ‬عدم‭ ‬اعاقة‭ ‬عمليات‭ ‬الاجلاء‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬الافغانية‭ ‬والتي‭ ‬تخللتها‭ ‬مشاهد‭ ‬ذعر‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬شخصان‭. ‬والتقى‭ ‬ماكينزي‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬طالبان‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬البنتاغون‭ ‬رفض‭ ‬الادلاء‭ ‬بتفاصيل‭ ‬اضافية‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ […]

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