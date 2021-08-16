بايدن: القيادة السياسية في افغانستان استسلمت وهربت

2021/08/16 | 23:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مساء يوم الاثنين بأن مهمة واشنطن في أفغانستان لم تكن أبدا بناء الدولة، مؤكدا ان القيادة السياسية في افغانستان استسلمت وهربت.وقال بايدن، […]

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