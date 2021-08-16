محكمة أسبانية توقف ترحيل قاصرين مغاربة

2021/08/16 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في اسبانيا، الاثنين، بتعليق قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم الى المغرب بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين قبل ثلاثة أشهر الى جيب سبتة الاسباني.

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