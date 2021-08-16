الكاظمي يلتقي مجموعة من الأيزيديات الناجيات من داعش

2021/08/16 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، في الموصل يلتقي مجموعة من الأيزيديات الناجيات من براثن عصابات داعش الإرهابية .

وكان الكاظمي وصل الى محافظة نينوى صباح اليوم، تجول خلالها بعدد من المناطق ومنها سنجار، وعقد عد اجتماعات منها اجتماع للجنة اعمار الموصل.

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