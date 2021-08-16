المتحدث باسم وزارة التربية: امتحانات المرحلة الاعدادية ستكون في الجامعات

2021/08/16 | 23:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، اليوم الاثنين، ان امتحانات المرحلة الاعدادية ستكون في الجامعات بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي، لافتا “وجهنا كتب رسمية لوزارة الكهرباء لتزويد المدارس بالطاقة الكهربائية”.وقال فاروق في برنامج حصاد الايام، ان “تحديات كثيرة واجهت مسيرة التعليم هذا العام”، موضحا ان “التعليم الالكتروني هو ابرز التحديات التي واجهت […]

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