صور: الكاظمي يلتقي مجموعة من النساء الأيزيديات الناجيات من ’داعش’

2021/08/16 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، مجموعة من الأيزيديات الناجيات من عصابات داعش.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهرت صور، حصل عليها "ناس"، (16 آب 2021)، لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمجموعة من الأيزيديات الناجيات من عصابات داعش.

والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عددا من عوائل قرية كوجو قرب قضاء سنجار، التي ارتكب فيها داعش إبادة جماعية للمكون الأيزيدي.

وبحسب صور نشرها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، فإن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرأ سورة الفاتحة في مقبرة الشهداء الإيزيديين، ترحماً على الضحايا ومواساةً لذويهم".

وقال الكاظمي للأهالي "إننا اليوم بينكم لنستذكر جرائم داعش، وما سببته من آلام، لكن هذه الآلام ستقوينا في مواجهة الإرهاب، مثلما ستقوي روابط الدم بين كل العراقيين، وأكد أن لا شيء سيثنينا عن بناء وطننا، واحترام تعدديته السياسية، والإثنية، والدينية".

وشدّد على أن "مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر، وأن الدولة ستدافع عن أبنائها، وعن خصوصية الأيزيديين كمواطنين عراقيين، وأن الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبداً".

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