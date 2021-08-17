المشهداني.. الكاظمي كشف لي عن مكان المغيبين

وقال المشهداني في لقاء متلفز تابعه NRT، اليوم (16 اب 2021)، ان "العملية السياسية مسيطر عليها وليس من السهولة اسقاطها و لا اتوقع حصول تغيير خلال الانتخابات والكتل السياسية ذاتها سيعاد وجودها".
واضاف، ان "الفصائل المسلحة حريصة على الانتخابات المقبلة والغالبية تؤيد إجرائها في موعدها والتوافق اصبح امر معتادا".
واوضح، ان "على الصدر مراجعة قرار الانسحاب من الانتخابات وان يبين الاسباب، اذ لا يمكن ان ينسب فشل اي كتلة ممثلة للتيار الصدري الى الصدر نفسه وقد يخرج اتباعه للتظاهر وتؤجل الانتخابات".
وتابع، انه "سألنا الكاظمي بشأن المغيبين وقال انهم في (بطن) دجلة و سنشكل لجانا قانونية بشأن متابعة قضية المغيبين".
وحول الخلافات بين تحالفي "عزم وتقدم" قال المشهداني، ان "عدم توحيد الرؤى بين تحالفي (عزم وتقدم) سيؤدي في نهاية المطاف الى كارثة ولا علاقة لايران بدعم تحالف (عزم) في الانتخابات المقبلة".
واشار الى ان مؤيديه طلبوا منه ان يرشح للانتخابات ويطمح للتواجد في البرلمان القادم".
واضاف، ان "العراق يتأثر بمحيطه الاقليمي ومن كان يرغب بعدم استقرار العراق اكتشف خطأه، ونأمل ان يكون التركيز في مؤتمر دول الجوار على ملف المياه لأنها ستكون الازمة القادمة".
وحول افغانستان ودخول طالبان الى العاصمة كابول، اوضح المشهداني، ان السلطة في افغانستان عادت الى اهلها وانتهى المشهد الكارتوني لاميركا وطالبان مشروع افغاني طبيعي وليس متطرفا".
وبين، ان "المجتمع الدولي سيتعامل مع السلطة في افغانستان شرط ان لا تخرق الاعراف الدولية، ولا يمكن المقارنة بين طالبان وداعش".
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