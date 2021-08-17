المشهداني.. الكاظمي كشف لي عن مكان المغيبين

2021/08/17 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد له ان المغيبين في اعماق دجلة، مشيرا الى ان الغالبية تؤيد اجراء الانتخابات في موعدها والتوافق اصبح امر معتادا.

وقال المشهداني في لقاء متلفز تابعه NRT، اليوم (16 اب 2021)، ان "العملية السياسية مسيطر عليها وليس من السهولة اسقاطها و لا اتوقع حصول تغيير خلال الانتخابات والكتل السياسية ذاتها سيعاد وجودها".

واضاف، ان "الفصائل المسلحة حريصة على الانتخابات المقبلة والغالبية تؤيد إجرائها في موعدها والتوافق اصبح امر معتادا".

واوضح، ان "على الصدر مراجعة قرار الانسحاب من الانتخابات وان يبين الاسباب، اذ لا يمكن ان ينسب فشل اي كتلة ممثلة للتيار الصدري الى الصدر نفسه وقد يخرج اتباعه للتظاهر وتؤجل الانتخابات".

وتابع، انه "سألنا الكاظمي بشأن المغيبين وقال انهم في (بطن) دجلة و سنشكل لجانا قانونية بشأن متابعة قضية المغيبين".

وحول الخلافات بين تحالفي "عزم وتقدم" قال المشهداني، ان "عدم توحيد الرؤى بين تحالفي (عزم وتقدم) سيؤدي في نهاية المطاف الى كارثة ولا علاقة لايران بدعم تحالف (عزم) في الانتخابات المقبلة".

واشار الى ان مؤيديه طلبوا منه ان يرشح للانتخابات ويطمح للتواجد في البرلمان القادم".

واضاف، ان "العراق يتأثر بمحيطه الاقليمي ومن كان يرغب بعدم استقرار العراق اكتشف خطأه، ونأمل ان يكون التركيز في مؤتمر دول الجوار على ملف المياه لأنها ستكون الازمة القادمة".

وحول افغانستان ودخول طالبان الى العاصمة كابول، اوضح المشهداني، ان السلطة في افغانستان عادت الى اهلها وانتهى المشهد الكارتوني لاميركا وطالبان مشروع افغاني طبيعي وليس متطرفا".

وبين، ان "المجتمع الدولي سيتعامل مع السلطة في افغانستان شرط ان لا تخرق الاعراف الدولية، ولا يمكن المقارنة بين طالبان وداعش".

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