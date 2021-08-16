2021/08/17 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أسباب ارتفاع الإيرادات غير النفطية في العراق، وسعي هيئة الجمارك إلى الربط الشبكي والتشغيل الآلي للحد من الفساد وهدر الأموال.

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