2021/08/17 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جولة ليلية في مدينة الموصل.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري جولة ليلية في الموصل ويلتقي مجموعة من الشباب في إحدى صالات كرة القدم المغلقة".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل صباح الاثنين الى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري.

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