بالصور.. الكاظمي يجري جولة ليلية في الموصل ويلتقي مجموعة من الشباب

2021/08/17 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جولة ليلية في الموصل التقى خلالها مجموعة من الشباب في إحدى صالات كرة القدم المغلقة.

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