حوار مع الشاعر السوري فرحان الخطيب : هموم الحداثة والمكان والمجتمع النخبوي

2021/08/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعر السوري فرحان الخطيب ل(الزمان): البيئة تكسب قصيدتي شرف الانتماء اجرى الحوار: – سليمان فارس الشوفي يرى الشاعر السوري فرحان الخطيب أن الحداثة هي ثورة في عالم القصيدة.مشيرا إلى أن القصيدة العمودية تستطيع أن تحمل معطيات الحداثة … كما يمكن أن يلاحظ المرء أن البيئة حاضرة في معظم قصائده.فالخطيب يصر على أن […]

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