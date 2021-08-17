فيديو| الكاظمي يخاطب أهالي الموصل بمكبرات الصوت: أنا هنا لمساعدتكم

2021/08/17 | 01:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتلبية مطالب المواطنين في مدينة الموصل خلال جولة ليلية في المدينة.

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وقال الكاظمي في كلمة ألقاها بين حشود المواطنين في مدينة الموصل القديمة عبر مكبرات الصوت، وتابعها "ناس"، الثلاثاء (17 آب 2021)، "جئنا هنا لمساعدتكم ومتابعة قضاياكم ورفع معاناتكم".

ودعا الكاظمي، إلى "منح حكومته فرصة لتصحيح الأوضاع والتحديات التي واجهت المحافظة تحت إدارة الحكومات السابقة".

وأكّد الكاظمي، تكليف فريق لـ "استلام طلبات المواطنين"، متعهداً بتلبية "طلبات المواطنين باعتبارها حقوقاً مشروعة".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آب 2021)، أنّ "الكاظمي أجرى جولة ليلية في الموصل والتقى مجموعة من الشباب في إحدى صالات كرة القدم المغلقة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، أن زيارته للموصل جاءت ليكون وسط أبنائها، والوقوف على مشكلاتها.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تموز 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى، اليوم الإثنين، بجمع من مواطني مدينة الموصل الذين تجمعوا ترحيبا بزيارته، واستمع إلى مشكلاتهم وما تعانيه مناطقهم".

ووعد الكاظمي بـ "دراسة ما طرح من مقترحات، وتذليل كل العقبات التي تقف عائقاً أمام تلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بواقع محافظتهم باعتماد مشاريع البناء والإعمار"، مؤكداً أن "زيارته للموصل جاءت ليكون وسط أبنائها، والوقوف على مشكلاتها، وبذل كل الجهود من أجل عودة الموصل كما كانت، مدينة المحبة والأمان والتنوّع".

وأعلن الكاظمي، الإثنين، تشكيل لجنة لإعمار الموصل تتولّى رسم خريطة شاملة وخطة عمل متكاملة للمشاريع المستقبلية.

وقال الكاظمي وفق بيان للمكتب الإعلامي، "جئنا إلى عزيزتنا الموصل التي تمثل عراقاً مصغراً، كي نبني ما دمره الإرهاب المخرب".

وأضاف "ما نقوله هنا ليس مجرد وعود نطلقها بلا تنفيذ، بل هي أفعال سوف تطبق على الأرض قريباً جداً"، مبيناً "شكلنا لجنة إعمار الموصل لتتولّى رسم خريطة شاملة وخطة عمل متكاملة للمشاريع المستقبلية".

وتابع، "موصل الثقافة هي مدينة عريقة، وأهلنا فيها عانوا الكثير خلال السنوات الماضية، وقد حان الوقت لمعالجة هذه المشكلات بشكل سريع ودقيق"، موضحاً ان "المدينة تحتاج إلى نهضة عمرانية تتضمن طرقاً وجسوراً ومدارس ومستشفيات، وعلى اللجنة أن تضع الحلول وتطلق المشاريع بشكل عاجل".

وبين بالقول، "من هنا نوجه الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بأن تبذل كل ما لديها في دعم مهمة اللجنة"، مضيفاً "وجّهنا أيضاً بإطلاق مشاريع سكنية لأهالي الموصل وبقية المحافظات، لحل أزمة السكن لأهلنا في المحافظة".

وختم بالقول، "ستعود الموصل الحدباء إلى ما كانت عليه وأفضل، بإرادتنا وإرادة أهلها المحبين للسلام".

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