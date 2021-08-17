بايدن يدافع بشدّة عن قرار الانسحاب من أفغانستان :لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم

2021/08/17 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي من البيت الأبيض خطاباً إلى الأمّة حول الوضع في أفغانستان في 16 آب/أغسطس 2021.© ا ف ب/ا ف ب برندان سميالوفسكي واشنطن (أ ف ب) – دافع الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين بشدّة عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان، مؤكّداً وقوفه بقوة خلف هذا القرار ومشدّداً على […]

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