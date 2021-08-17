2021/08/17 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة المؤقّتة للزلزال المدمّر الذي ضرب صباح السبت جنوب غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح، وفق ما أعلنت مديرية الحماية المدنيّة، الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1419 قتيلاً) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1419 قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).