دعوة نيابيَّة إلى تطبيق قانون المرور للحدِّ من الجريمة

2021/08/17 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شيماء رشيد

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة الحكومة إلى تفعيل قانون المرور المصوَّت عليه في البرلمان للحد من جرائم السرقات، مشيرة إلى أنَّ اغلب تلك الجرائم تحدث بواسطة العجلات ذات الارقام المسروقة.

وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي، لـ"الصباح": إنَّ غياب تطبيق قانون المرور الذي اقره البرلمان ادى إلى زيادة الجرائم، مؤكدا أنَّ القانون يحتوي على عقوبات كثيرة ويعالج مشكلة العجلات التي تحمل ارقاما لا تعود لها.

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