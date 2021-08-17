حملة {الشهيد عبير} تنتقل إلى الديوانيَّة

2021/08/17 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: عباس رضا الموسوي

انطلقت في محافظة الديوانيَّة حملة (الشهيد عبير) لرفع التجاوزات وبضائع المحال عن املاك الدولة والارصفة، محددة ثلاثة اماكن نظامية بديلة لاصحاب (البسطيات)، بينما اعرب المواطنون عن ارتياحهم الشديد من الاجراءات المتخذة.

وانطلقت في بغداد والمحافظات كافة حملات مشابهة لإزالة التجاوزات على الارصفة والشوارع واملاك الدولة، والتي باتت تشوه الوجه الحضاري للمناطق والاحياء السكنية.

وافاد مدير بلدية الديوانية علي صاحب شدهان لـ"الصباح" بأنَّ "الملاكات البلدية باشرت تنفيذ حملة (الشهيد عبير) لرفع التجاوزات عن أملاك الدولة وتلك الموجودة في الاسواق بعد أن وفرت ثلاثة اماكن بديلة لأصحاب البسطيات الذين يستغلون الارصفة ويغلقون الشوارع ويتسببون بحدوث الاختناقات المرورية سواء للمركبات او الافراد".

ودعا المتجاوزين إلى "التعاون مع الجهد البلدي لرفع اللافتات والبضائع من على الأرصفة ونقل البسطيات إلى الاماكن التي استحدثتها البلدية، فضلا عن اخلاء دور الدولة من ساكنيها الذين يشغلونها من دون موافقات رسمية" .

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