اندلاع حرائق في غابات جنوب فرنسا

2021/08/17 | 02:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن بلاده دفعت بمئات من رجال الإطفاء لمكافحة حريق غابات اندلع في منطقة فار بجنوب فرنسا.وشهدت الكثير من منطقة البحر المتوسط نوبات من الطقس الحار غير المعتاد في الأسابيع الأخيرة، لكن جنوب فرنسا لم يشهد أي حرائق كبيرة إلى الآن.وقال دارمانين إنه تم نشر 650 رجل إطفاء لحماية السكان في المنطقة.وقالت السلطات المحلية إن عددا من طائرات رش المياه تشارك في مكافحة الحريق الذي أتى بالفعل على عدة مئات من الأفدنة.وقال دارمانين على تويتر، "الظروف الجوية غير مواتية بدرجة كبيرة".ويستعر الحريق بالقرب من قرية جونفارو التي تبعد نحو 50 كيلومترا غربي بلدة سان تروباي قي منطقة الريفييرا.وصدرت التعليمات للسكان بالبقاء بعيدا عن الحريق.وفي غير ذلك من أوروبا، شب حريقا غابات أججتهما الرياح العاتية وخرجا عن نطاق السيطرة بالقرب من أثينا اليوم الاثنين ، مما اضطر السلطات لإخلاء قرى.المصدر: سبوتنيك

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