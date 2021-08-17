اعترافات قاتل المواطن العراقي في دمشق: القصة بدأت من حساب فيسبوك

2021/08/17 | 02:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السلطات السورية، اعتقال قاتل المواطن العراقي مازن عودة في العاصمة دمشق قبيل عودته من رحلة علاج.

وقال العميد حسن جمعة مدير الأمن الجنائي في مقطع مصور بثته وزارة الداخلية السورية، الإثنين 16 آب/أغسطس، أنّ "إدارة الأمن الجنائي تمكنت بالتعاون مع شرطة ناحية جرمانا، من إلقاء القبض على قاتل المواطن العراقي مازن عودة".

وأضاف جمعة، أنّ "القاتل شهر سيفًا أثناء محاولة اعتقاله، قبل أنّ تتمكن القوات الأمنية من اعتقاله"، موضحًا أنّ "المتهم اعترف بجريمة قتل المواطن العراقي مازن عودة بـ 20 طعنة، وذبحه من الرقبة بهدف السرقة".

ونشرت وزارة الداخلية، اعترافات القاتل ويدعى "وائل"، الذي قال إنّ "علاقة صداقة جمعته بالضحية عبر حساب في فيسبوك، وقد توجه إلى منزل الضحية لسرقته، وطعنه 22 مرة ليفارق الحياة فورًا".

وأعلنت سفارة جمهورية العراق في دمشق، في وقت سابق، ملابسات حادثة مقتل المواطن مازن راضي عودة في سوريا، وإلقاء القبض على الجاني.

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