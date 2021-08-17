الخارجية الأميركية: على إيران وقف تصعيدها النووي

2021/08/17 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إيران على "وقف تصعيدها النووي"، و"العودة لطاولة المفاوضات" الخاصة بالالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

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