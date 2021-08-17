استدرجوا ضحاياهم واعتدوا عليهم.. السعودية تقبض على أصحاب الإعلانات

2021/08/17 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في السعودية، الرائد خالد الكريديس، القبض على ستة أشخاص قاموا بنشر إعلان "وهمية" على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع منتجات، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية (واس) الاثنين

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