2021/08/17 | 03:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة ملف النازحين والمفقودين من الإيزيديين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/17 | 03:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة ملف النازحين والمفقودين من الإيزيديين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة ملف النازحين والمفقودين من الإيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).