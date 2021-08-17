رونالدو يتفاوض مع مانشستر سيتي

2021/08/17 | 03:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إيطالي، عن مفاجأة بشأن مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خلال الصيف الحالي.وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن يرغب اللاعب في الرحيل الآن عن السيدة العجوز.ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض خدمات اللاعب على مانشستر سيتي.وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس مستعد لبيع رونالدو مقابل 30 مليون يورو، حتى لا يتكبد النادي خسائر في الصفقة.وأوضحت "كوريري ديللو سبورت" أن مانشستر سيتي في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد، ووضعوا كل رهانهم على ضم هاري كين من توتنهام، لكن النادي اللندني لا يوافق على عرض بقيمة 150 مليون يورو.وذكرت الصحيفة الإيطالية أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد أن خسر فرصة العمل مجددًا مع ليونيل ميسي الذي انتقل مجانًا إلى باريس سان جيرمان، فإنه قد يجد شراكة جديدة مع لاعب آخر متوج بالكرة الذهبية عدة مرات.

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