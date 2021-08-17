2021/08/17 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة تحليلات جغرافية، مقرها باريس، أنها رصدت حدوث "سحابة" لغاز الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري، في العراق في يوليو الماضي، تزامنا مع حدوث تسريب في المنطقة ذاتها

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