2021/08/17 | 04:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن والعراق يتفقان على تحديد خطوات إقامة المدينة الاقتصادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/17 | 04:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن والعراق يتفقان على تحديد خطوات إقامة المدينة الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن والعراق يتفقان على تحديد خطوات إقامة المدينة الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).