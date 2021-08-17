المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا يختتم زيارته لعدد من دول الشرق الأوسط

2021/08/17 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن المبعوث الأميركي الخاص بليبيا، ريتشارد نورلاند، قد اختتم رحلته لمصر وتركيا والمغرب، حيث ركز المبعوث على مجموعة من المحاور المتعلقة بالانتخابات المقبلة.

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