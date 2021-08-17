دراسة ترصد حالات

2021/08/17 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة طبية نشرت، الاثنين، على مجلة "ذا لانسيت" عن مخاطر للإصابة بشلل بيل (شلل الوجه النصفي) بعد تلقي لقاح "كورونافاك" ضد فيروس كورونا المستجد الذي تصنعه شركة "سينوفاك" الصينية، لكنها قالت إن هذا الأمر لا يقلل من أهميته

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