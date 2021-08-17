2021/08/17 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" حقيقة مقطعي فيديو انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مع تقدم حركة طالبان الأفغانية ووصولها العاصمة كابل

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