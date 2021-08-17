2021/08/17 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل محللون من أهمية التدريبات العسكرية الصينية الروسية المشتركة، التي بدأت قبل نحو أسبوع، في شمال غرب الصين، وقالوا إنه رغم هذا "الارتباط" الظاهري بين الجيشين إلا أن لديهما "أهدافا مختلفة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مسرحية" التدريبات المشتركة.. محللون: "لا تحالف حقيقي" بين روسيا والصين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مسرحية" التدريبات المشتركة.. محللون: "لا تحالف حقيقي" بين روسيا والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).